Тренер женской сборной Испании Вильда высказался по поводу скандала с Рубиалесом

Главный тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда выступил с заявлением по поводу скандала с поцелуем президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и футболистки команды Дженнифер Эрмосо.

«События, произошедшие после того, как Испания впервые в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу среди женщин, и вплоть до сегодняшнего дня, были настоящим абсурдом и создали беспрецедентную ситуацию, запятнав заслуженную победу наших игроков и нашей страны.

Я глубоко сожалею, что победа испанского женского футбола была испорчена некорректным поведением нашего нынешнего руководителя Луиса Рубиалеса, которое он сам признал. Несомненно, это неприемлемо и никак не отражает принципы и ценности, которые я отстаиваю в своей жизни, в спорте в целом и в футболе в частности.Я безоговорочно осуждаю любое мачистское отношение, которое недостойно передового и развитого общества.

Создалась нежелательная атмосфера, далекая от того, что должно было стать великим праздником испанского спорта и женского спорта. В связи с этим я довел содержание этих заявлений до сведения нынешнего президента RFEF и нынешнего главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Моя работа в качестве тренера женской сборной и спортивного директора женских национальных команд всегда была направлена не только на достижение спортивных успехов, но и на продвижение инициатив, способствующих инклюзии, уважению и равенству.

Проведение чемпионата мира среди женщин и достигнутые успехи являются отражением работы, проделанной Федерацией, которая, безусловно, поддерживает женский спорт. Я подтверждаю свою неизменную приверженность делу развития спорта, который является образцом равенства и уважения в нашем обществе», — приводит слова Вильды Marca.