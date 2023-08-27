Белоус: «Зенит» блестяще обыграл «Спартак» и «Урал». Проверить бы его в еврокубках

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал последние результаты «Зенита» в рамках Российской Премьер-Лиги. Напомним, в рамках 5-го тура РПЛ санкт-петербургский клуб обыграл «Спартак» (3:1), а в 6-м туре чемпионата разгромил «Урал (4:0).
«Зенит» выглядит очень уверенно. Конечно, хотелось бы проверить его в международных играх, но такой возможности нет. Очень жаль нам, зрителям, потому что там же идет совсем другое напряжение. В новых обстоятельствах футболисты по-разному играют. Мы же помним, какие были баталии. 15 лет назад «Зенит» выиграл Лигу Европу и Суперкубок УЕФА. Какой это был праздник. Нам этого не хватает.
Я надеюсь, что скоро мы вернемся и будем играть в еврокубках. Тут бы посмотреть, как в новых обстоятельствах будут выглядеть футболисты «Зенита». А что касается побед над своими двумя конкурентами: блестяще обыграл и «Спартак» в своем стиле, и «Урал», — приводит слова Белоуса «Спорт День за Днем».
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