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«Рома» предложила «Челси» € 5 млн за аренду Лукаку

«Рома» предложила «Челси» € 5 млн за аренду Лукаку
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Итальянская «Рома» предложила лондонскому «Челси» € 5 млн за годичную аренду бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в «твиттере».

По информации источника, английский клуб не собирается помогать римлянам с выплатой зарплаты форварда, которая составляет € 11 млн. Два клуба всё ещё работают над заключением сделки.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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