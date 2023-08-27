Артета: «Арсенал» должен был забивать «Фулхэму» шесть или семь голов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 3-го тура Английской Премьер-Лиги с «Фулхэмом» (2:2). При счёте 2:1 в пользу «канониров» их соперник забил гол на 87-й минуте после розыгрыша углового.

«Очень трудно признать, что мы не выиграли этот матч. Конечно, мы очень усложнили себе жизнь, пропустив гол на первой минуте. Но после этого команда дала такой ответ, которого мы все ожидали.

Мы доминировали в матче от начала до конца и создали не помню сколько острых моментов и опасных ситуаций. Мы абсолютно ничего не дали сделать сопернику, вернулись в игру и забили второй гол, и на этом встреча должна была закончиться.

В любом другом виде спорта мы бы выиграли с большим преимуществом, но это футбол. Стандарты определили игру сегодня, и мы очень разочарованы результатом.

Все было позитивно от начала до конца, за исключением двух забитых соперником голов. С теми моментами, которые мы создали, мы должны были забить шесть или семь мячей, но не сделали этого.

Фабиу Виейра был великолепен, и это его первые минуты в Премьер-Лиге в этом сезоне. Я действительно впечатлён тем, как он хотел мяч и насколько был позитивен, впечатлён решениями, которые игрок принимал, и настроем, который он сразу же показал», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

После трёх туров на счету лондонцев семь очков. Команда занимает третье место в АПЛ.

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