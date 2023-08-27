Ибрагимович – о Кальчополи: те два Скудетто, которые они у нас забрали – мои

Бывший нападающий «Ювентуса» Златан Ибрагимович считает, что клуб несправедливо лишили двух Скудетто из-за коррупционного скандала с судьями в 2006 году.
«Я и дальше буду чувствовать, что те два Скудетто, которые они у нас забрали – мои. Как можно было отдать одно из них кому-то другому? И как эти другие смогли его принять? Если вы дисквалифицируете победителя, и отдадите мне его медаль, я её не захочу.
Вы меня оскорбляете этим. Если я буду ходить с этой медалью на шеё и говорить: «Я победил», то это будет недостойно.
Меня часто спрашивают: «Неужели вы в «Ювентусе» не поняли, что судьи вдруг стали лучше?». Я отвечаю: «Нет, я понял, что мы были сильнейшими на поле».
Только за счёт этого мы и побеждали. Когда я выхожу на стадион в Турине и вижу цифру 38, то не считаю это ошибкой. Это точное число и это настоящая справедливость.
Спортивное правосудие в Италии – это позор», — написал Ибрагимович в своей книге «Адреналин».
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