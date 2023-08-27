Карло Анчелотти рассказал о сроках восстановления Винисиуса после травмы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал повреждение вингера команды Винисиуса Жуниора, которое он получил в матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0).

«У Винисиуса возник дискомфорт, скоро будет видно, что с ним. У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, поэтому вряд ли там что-нибудь серьёзное.

Думаю, он пропустит матч с «Хетафе». Он хорошо начал, казался каким-то неугомонным. Без него нам было сложнее», – приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0). Сейчас мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата с Испании с девятью набранным очками после трёх матчей.