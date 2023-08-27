Карло Анчелотти рассказал о сроках восстановления Винисиуса после травмы
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал повреждение вингера команды Винисиуса Жуниора, которое он получил в матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0).
«У Винисиуса возник дискомфорт, скоро будет видно, что с ним. У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, поэтому вряд ли там что-нибудь серьёзное.
Думаю, он пропустит матч с «Хетафе». Он хорошо начал, казался каким-то неугомонным. Без него нам было сложнее», – приводит слова Анчелотти AS.
В нынешнем сезоне «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0). Сейчас мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата с Испании с девятью набранным очками после трёх матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2023
-
06:30
-
06:10
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
04:55
-
04:34
-
04:05
-
02:42
-
02:16
-
01:18
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:39
-
00:33
-
00:32
-
00:31
-
00:25
-
00:18
-
00:09
-
00:05
- 26 августа 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:46
-
23:38
-
23:38
-
23:29
-
23:04
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:57
Партнерский контент