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Карло Анчелотти: я считаю, что Кепа заслужил играть

Карло Анчелотти: я считаю, что Кепа заслужил играть
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Наставник «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил дебют Кепы Аррисабалаги за клуб. В матче против «Сельты» новичок «сливочных» смог отстоять на ноль.

«Кепа сыграл хорошо. В начале матча у нас были небольшие проблемы в защите, но команда сыграла хорошо. Сухой матч — хороший знак. По моему мнению, это была победа не качества, а самоотдачи, потому что у нас было много негативный моментов — травма Винисиуса, нереализованный пенальти… Но мы боролись до конца.

Планирую ли оставлять Кепу в стартовом составе? Я считаю, что он заслужил играть. В первых двух матчах Лунин хорошо защищал ворота. Посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, Кепа перешёл в мадридский клуб из «Челси» на правах годичной аренды.

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