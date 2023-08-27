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Гризманн: приглашение Месси — лучшее, что сделала МЛС

Гризманн: приглашение Месси — лучшее, что сделала МЛС
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Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил о желании попробовать свои силы в МЛС.

«Я слежу за Месси. Лео — лучший в истории. Он собирает стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Я считаю, что приглашение Месси — это лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола.

Я всегда говорил об этом. Моя цель — поиграть в МЛС и получать удовольствие от игры. Сначала я хочу войти в историю и выиграть трофеи с «Атлетико», а потом — посмотрим», — приводит слова Гризманна ESPN.

Напомним, Лионель Месси нынешним летом пополнил состав «Интер Майами». Ранее аргентинский футболист выступал за «ПСЖ» и «Барселону». Недавно Лионель стал самым титулованным футболистом в истории.

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