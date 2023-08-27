Эрик тен Хаг прокомментировал камбэк «МЮ» с «Ноттингемом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингемом» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ, в котором «дьяволы» уступали 0:2 уже на 4-й минуте.
«Конечно, учитывая ужасный старт, я доволен результатом. Мы были очень недисциплинированны. Сохранять спокойствие в такой ситуации – это просто блестяще. Немногие команды способны возвращаться в игру после такого начала, но мы часто это делаем и сейчас сделали снова.
В нашей команде есть несколько хороших лидеров, и они сохраняли спокойствие. Именно этого мы ожидаем от них. Мы поощряем их делать это и придерживаться плана.
Если мы будем и дальше демонстрировать такой характер и веру в себя, то сможем далеко зайти. Нам ещё есть куда совершенствоваться, мы позволили им забить два гола, которых не должно было случиться.
У Варана были некоторые жалобы на самочувствие, потому я заменил его в перерыве. Я ещё не знаю точно, что с ним, мне нужна информация от нашего медицинского персонала», — приводит слова тренера BBC.
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