«Невероятные суперголы поставили нас в тупик». Игрок «Рубина» Кабутов — о матче с «Динамо»

Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).
«Непонятно пока по эмоциям. Может, попозже пойму, но хорошо, что сравняли. Если смотреть, как развивался матч, на 95-й минуте мы сравняли. Наверное, это положительно. В целом игра давалась. Невероятные суперголы поставили нас в тупик.
В каком состоянии пребываю после шести туров? Смешанные чувства. Мне кажется, мы намного больше могли взять очков. Надеюсь, мы их наберём позже.
Как себя в раздевалке ведёт Рашид Рахимов? Нормально. Верит в нас. Уверен, что мы свои очки ещё наберём.
Верим ли мы в него? Конечно. Мы одно целое, делаем одно дело. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Нужно набирать очки, мы это пытаемся делать.
Рашид Рахимов говорил, что по многим позициям в команде нужны усиления? Наверное, да, но это решать не нам. Это решают тренер и руководство. Наша задача выйти и играть», — приводит слова Кабутова официальный сайт «Рубина».
- 27 августа 2023
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