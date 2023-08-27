Юран рассказал, в чём «Пари НН» был сильнее «Ростова»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«В чём «Пари Нижний Новгород» был сильнее «Ростова»? Думаю, в организации и самоотдаче. Парни вышли заряженные, с «Ростовом» играть непросто. Заострял внимание на том, что их поражение на выезде ни о чём не говорит. Говорил про запредельный настрой, потому что Карпин требует максимума. Нужно будет не уступить. В целом получилось. Трудовая, хорошая победа. В первом тайме должны были забивать, по‑моему, у «Ростова» ноль ударов в створ ворот, это нужно отмечать. Защитники справились, но изначально это работа группы атаки, которая все подходы блокировала. В целом удовлетворён», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».