Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал замены в матче с «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил замены в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).
«Выход капитана Олега Иванова игру преобразил? Иванов вышел и чётко в передачах быстро разворачивал игру. Все ребята, которые вышли, старались делать на поле всё возможное. Мы видим, что гол, который пришёл: Лисакович отдал, Фамейе забил. Это те игроки, которые вышли на замену.
В футболе так случается, всё равно какой-то осадок остаётся. Мы сыграли две домашние игры с сильными командами: Самара не проигрывала, у «Динамо» победы над «Зенитом» и ЦСКА. Все, с кем я разговаривал до этих матчей, говорили, что нам будет очень сложно. Команда хорошая, но очко записано в таблицу, оно может быть дорогим. Чемпионат длинный. Я бы отдал должное команде, они бились до конца», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
- 27 августа 2023
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