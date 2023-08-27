Карпин — об изменениях в составе: два поражения с разгромным счётом. Что-то ещё непонятно?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:1).

«Последние результаты команды связываю с нашей игрой. Играем не так, как должны играть. Дома играли с «Рубином» как более или менее нужно, а на выезде играем не так, как надо. Как проходит восстановление Максима Осипенко? Проходит. Когда его можно увидеть на поле? Пока нескоро ещё.

С чем связываю шесть изменений в стартовом составе? Два выездных матча и два поражения со счётом 1:5 и 0:4. Что‑то ещё непонятно?» — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» и «Пари Нижний Новгород» набрали по семь очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.