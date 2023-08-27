Нападающий «Ахмата» Конате получил российский паспорт
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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что стал гражданином Российской Федерации.
«Я говорил, что планирую получить паспорт России — как идёт процесс? У меня он уже есть. Я получил российский паспорт», — приводит слова Конате Sport24.
25-летний форвард выступает за сборную Буркина-Фасо. Конате перешёл в «Ахмат» в 2021 году. Ранее в России он выступал за подмосковные «Химки». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Конате провёл за «Ахмат» 24 матча, в которых забил 11 мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего четыре игры в Фонбет Кубке России и два гола. В текущем сезоне он сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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