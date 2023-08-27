Видеообзор победы «Пари НН» в матче с «Ростовом»

Вчера, 26 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Ближе всех к голу был полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, пробивший в перекладину. Во втором тайме Севикян пошёл в обводку в штрафной площади «Ростова» и заработал пенальти для своей команды. Форвард нижегородцев Тимур Сулейманов не смог переиграть голкипера Сергея Песьякова, отбившего удар с 11-метровой отметки. Однако первым на добивании оказался полузащитник Никита Калинский, который своим ударом открыл счёт в матче. Этот гол остался единственным и принёс хозяевам три очка.
В первых шести турах РПЛ оба клуба набрали по семь очков.
- 27 августа 2023
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