«Крылья Советов» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» примут калининградскую «Балтику». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 17:30 мск.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав восемь очков в пяти матчах. В случае победы самарцы поднимутся на четвёртое место. «Балтика» находится на предпоследнем, 15-м месте с тремя очками.
«Крылья Советов» завершили предыдущий сезон на 12-м месте в РПЛ, а «Балтика» — на втором месте в Мелбет Первой лиге.
Комментарии
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