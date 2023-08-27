Глава совдира «Пари НН»: Юран рушит шаблоны — ни разу не замечал его вспыльчивости
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Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов высказался о главном тренере Сергее Юране.
«Юран рушит шаблоны — ни разу не замечал его вспыльчивости. Сергей Николаевич всегда спокойно объясняет ошибки. Конечно, в команде есть какие-то вещи, которые до меня не доходят. Думаю, что после «Факела» был не очень приятный разговор. Но и от футболистов тоже только положительные эмоции — никаких разносов», — сказал Кондратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в конце прошлого сезона. Под его руководством команда сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. В нынешнем сезоне РПЛ нижегородцы набрали семь очков в шести матчах.
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