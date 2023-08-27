Бубнов: исход матча «Зенита» с «Уралом» меня не удивил, но счёт поразил

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (4:0).

«Исход матча «Зенита» с «Уралом» меня не удивил. Понятно, что команде Сергея Семака очки терять было нельзя, тем более дома. Сценарий для меня был предсказуем, но вот счёт поразил. Команда Виктора Гончаренко мало пропускала, а тут сразу четыре мяча! Могли ещё больше пропустить, при этом у самих моментов толком не было.

«Урал» добивался результата за счёт надёжной игры в обороне, моментов на контратаках и при стандартах. «Зенит» все эти сильные стороны нейтрализовал, оставил соперника без мяча — а без мяча как забить? По большому счёту хозяева решили исход матча в первом тайме. Если екатеринбургский клуб в игре со «Спартаком» действовал агрессивно, здесь и близко такого не было. Будто бы не верили, что можно набрать очки. Ко всему прочему три мяча из четырёх пропустили после собственных же грубейших ошибок», — приводит слова Бубнова Sportbox.