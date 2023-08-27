Гендиректор «Ахмата»: предложения по Конате были. Готовы рассмотреть их зимой

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода нападающего Мохамеда Конате из грозненского клуба.

«Предложения по Конате были. «Ахмат» не готов с ним расставаться. Сейчас идёт чемпионат. С учётом тех сложностей, которые у нас есть, в виде введения против клуба санкций — нам тяжело что-то делать.

Хочу заметить: распространяют слухи, что мы за миллион купили Камило и ещё что-то — далеко не эта цифра. Не знаю, почему во время матча комментаторы называют эти цифры. Но они не соответствуют тому, что говорят и озвучивают.

Предложения по Конате удовлетворяют «Ахмат»? Мы сказали Конате, что зимой готовы рассмотреть предложения. Цифры были достойные, но мы не готовы отдавать футболистов. Клубы называть не буду. Было два клуба. Один из них африканский, так можно сказать», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 27 августа, Конате получил российский паспорт.