«Особого удовлетворения от результата нет». Игрок «Рубина» Грицаенко — о матче с «Динамо»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

«Радовались в раздевалке, что удалось спасти ничью? Нужно с двух сторон посмотреть. С одной стороны, мы вели в счёте, у соперника было удаление, но при этом умудрились пропустить два гола. Да, ситуация не предвещала эти голы, какие-то сумасшедшие голы мы пропустили, но для Дениса Макарова такой гол – наверное, ничего удивительного. Ребята из «Динамо» говорят, что не только в матчах, но и на тренировках он забивает такие. Опять же, мы сами это допустили, где-то прижались к своим воротам. Но в сложившейся ситуации пришлось отыгрываться, нам это удалось. Но особого удовлетворения от результата нет.

Голы пришли из опорной зоны — насколько довольны, как сыграла оборона? Нельзя делить. В любом случае обороняется вся команда. Оборона начинается с нападения. Не считаю, что нужно перекладывать ответственность. У нас четыре линии с вратарём. И каждая линия может и должна друг друга страховать. Взаимовыручка должна быть. Два пропустили, поэтому, наверное, удовлетворения особого нет», — приводит слова Грицаенко официальный сайт «Рубина».