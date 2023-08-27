«Вообще кошмар». Бубнов — об ошибке Помазуна в матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал ошибку голкипера «Урала» Ильи Помазуна в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:4).

«То, что Помазун совершил — вообще кошмар. Этой ошибкой практически приговорил команду. «Зенит» почувствовал, что можно додавить уже в первом тайме. Если тот же «Ахмат» в игре со «Спартаком» костьми ложился, то «Урал» имитировал борьбу. Не знаю, какие выводы будут делать в команде, но так безвольно играть нельзя! Вы в лидерах никогда не были, решали задачу выживания. Тут уже значительно обезопасили себя — выходите, бейтесь, играйте в своё удовольствие! Проиграете достойно — никто не скажет плохого слова. Но так безвольно проигрывать — с этим нужно разбираться», — приводит слова Бубнова Sportbox.