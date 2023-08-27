Мартино: «Интер Майами» должен уметь показывать результат без Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси вышел на поле только во втором тайме матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0).

«Победа имеет большое значение, потому что нам нужно привыкать играть с ротацией, так как Лео собирается присоединиться к своей национальной команде. Он пропустит как минимум три игры в этом году, и в следующем году будет то же самое. Нужно понимать, что, когда его здесь нет, команде всё равно нужно показывать результаты», — приводит слова Мартино официальный сайт МЛС.

В матче с «Нью-Йорком» Месси отметился голом. Таким образом, «Интер Майами» смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС. В следующем туре команда встретится с «Нэшвиллом». Матч состоится 31 августа.