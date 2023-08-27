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Данил Глебов: переходим в центр поля, и тяжело — не можем доставить мяч в штрафную

Данил Глебов: переходим в центр поля, и тяжело — не можем доставить мяч в штрафную
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение в матче 6-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (0:1).

«За два выезда в Самару и Сочи девять мячей получили в свои ворота – так в обороне играть нельзя. По сегодняшней игре в обороне: довольно цельно и добротно сыграли, но переходим в центр поля, и тяжело: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную для нападающего. В этом проблема.

Что касается выхода из-под прессинга, то это отлажено уже. Многие команды нас не прессингуют просто. Мы спокойно переходим в середину поля, а когда переходим в середину, начинаются уже сложности по доставке мяча до нападающих.

Понятное дело, Карпин был недоволен тем, что проиграли. Но он отметил, что сыграли намного лучше, чем в Самаре и в Сочи. Команда владела преимуществом в вопросе владения мячом, но ноль ударов в створ… Чтобы выигрывать, нужно бить по воротам.

Чемпионат только начался – бросать вёсла будет неправильно. Все прекрасно понимают, что нужно продолжать работать, надо добавить в стабильности. Начать нужно с обороны. Если мы не будем пропускать, то это будет как минимум улучшение результата. И, естественно, нам нужно добавлять во взаимодействии впереди, потому что, как я сказал, доходим до центра поля – и дальше у нас импотенция начинается», – приводит слова Глебова Metaratings.

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