«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» договорились о трансфере Хендерсона — Романо

Голкипер Дин Хендерсон переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Кристал Пэлас». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение заключено, футболист завершит медицинское обследование уже сегодня, 27 августа. «Манчестер Юнайтед» получит € 23,4 млн, включая дополнительные бонусы. В сделку также включено условие о проценте при последующей продаже.
Дин Хендерсон в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». Вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 18 млн.
Ранее сообщалось, что состав «Манчестер Юнайтед» пополнит голкипер турецкого «Фенербахче» Алтай Байындыр. В сезоне-2022/2023 Байындыр провёл 26 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах.
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- 27 августа 2023
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