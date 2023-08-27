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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
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В матче 3-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал две победы в матчах с «Ньюкаслом». В первом круге команда Юргена Клоппа выиграла со счётом 2:1, во втором — 2:0.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после двух матчей. «Ньюкасл» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (7).

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