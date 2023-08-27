На «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» подали жалобы в связи с нарушением законов ЕС

Английские футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» могут столкнуться с расследованием Европейской комиссии в связи с предполагаемыми нарушениями новых правил об иностранных субсидиях, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в организации получили жалобы на два клуба от нескольких сторон относительно новых правил, призванных не допустить, чтобы сторонняя государственная помощь влияла на работу внутреннего рынка Европы.

Владельцем «Манчестер Сити» является шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, член правящей семьи Абу Даби и заместитель премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов. Инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом владеет 80% акций «Ньюкасла».

Неназванные стороны, которые отправили жалобы, предполагают, что «Сити» и «Ньюкасл» могут на самом деле контролироваться ОАЭ и Саудовской Аравией. Европейская комиссия рассматривает дело в связи с тем, что государственное финансирование, вероятно, «серьёзно искажает» цены на трансферном рынке в Европе и влияет на развитие футбольной индустрии.