«Сочи» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00
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В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата России команды обменялись победами с крупным счётом. В первом круге выиграл «Сочи» (4:0), во втором — «Локомотив» (3:0).
«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после пяти матчей. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).
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