Спортивный директор «Оренбурга»: клуб выполнил финансовые обязательства перед Ярошиком
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не имеет финансовых обязательств перед уволенным тренером Иржи Ярошиком.
«Выплата неустойки Ярошику не предполагается, у нас есть определённый пункт в контракте, не хочется о нём говорить. Там нет неустойки за весь срок контракта, а есть определённая сумма, поэтому всё спокойно, всё по-человечески. Я не могу сказать подробности, но есть условия контракта, которым клуб может воспользоваться, активировать расторжение. Плюс так поговорили, что Иржи согласился с этим решением. «Оренбург» сейчас ничего финансово не должен Иржи», — сказал Андреев в интервью ТАСС.
Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга» сменил Давид Деограсия, работавший ранее в системе южноуральского клуба.
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