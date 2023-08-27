Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0).

«Думаю, что первый тайм был превосходный. Мы знали, особенно здесь, что «Борнмут» будет очень агрессивен со своим прессингом, и мне очень понравилось, как мы с этим справились. Мы сохраняли концентрацию, когда это было необходимо, и это помогло нам взять игру под контроль, мы забили отличный гол и, вероятно, могли забить ещё один или два гола.

Прорыв прессинга был единственным способом, которым мы могли пройти. Это означало, что, как только мы пройдём, у нас будет достаточно места, чтобы идти и атаковать. Мне очень понравилось, как мы выглядели в те моменты. Есть ещё над чем поработать, но мне очень понравилось, как ребята справились с этим.

Во втором тайме мы начали не так хорошо, немного поторопились с принятием решений, слишком часто отдавали мяч, но даже тогда я думал, что мы очень хорошо защищались. Когда мы провели замены, снова получили контроль над игрой и справились с ней очень хорошо.

У соперника всегда будут свои моменты. Опять же, я не думаю, что Вику (Викарио. — Прим. «Чемпионата») удалось сделать слишком много важных сейвов, что показывает, что мы очень хорошо защищались – четверо защитников, полузащита, очень хорошо», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».