Мэддисон — о матче с «Борнмутом»: мы реализовали многое из того, что тренер хочет видеть

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал победу в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0). Футболист отметился забитым мячом.

«Думаю, что это было действительно убедительное выступление. Мы реализовали многое из того, что тренер хочет видеть в своей команде. В первом тайме мы неплохо прорывались через прессинг благодаря хорошей игре и создавали моменты при переходах от прессинга. Я думаю, что мы справились с этим очень хорошо.

«Борнмут» вышел на поле другим в начале второго тайма, и нам пришлось выдержать небольшой штурм. Это нормально, к этому нужно быть готовым в Премьер-лиге на выезде. Мы не можем быть настолько наивными, чтобы думать, что команды не будут наращивать темп и давление у себя дома. Но мы выдержали это хорошо: блокировали удары, выигрывали верх, а затем забили гол. Важный второй гол дал нам подушку безопасности в игре», — приводит слова Мэддисона официальный сайт «Тоттенхэма».