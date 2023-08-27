«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Матч на российском телевидении не покажут, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дважды обыграл «Шеффилд Юнайтед» с минимальным преимуществом – 1:0.
Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ. Команда в сезоне-2023/2024 ранее обыграла «Бёрнли» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0). «Шеффилд Юнайтед» стартовал в нынешнем сезоне АПЛ с двух поражений от «Кристал Пэлас» (0:1) и от «Ноттингем Форест» (1:2).
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