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«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Матч на российском телевидении не покажут, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дважды обыграл «Шеффилд Юнайтед» с минимальным преимуществом – 1:0.

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ. Команда в сезоне-2023/2024 ранее обыграла «Бёрнли» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0). «Шеффилд Юнайтед» стартовал в нынешнем сезоне АПЛ с двух поражений от «Кристал Пэлас» (0:1) и от «Ноттингем Форест» (1:2).

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