Директор «Оренбурга» объяснил причины подписания контракта с тренером Деограсией

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил подписание контракта с тренером Давидом Деограсией.

«Контракт с Давидом Деограсией рассчитан на этот сезон, если команда сохранит место в РПЛ, то будет автоматическая пролонгация соглашения. Мы планируем в зону стыковых матчей не попадать, напрямую сохранить место в элите. Мы с Давидом не два дня знакомы, он уже шестой месяц здесь, мы постоянно в тесном контакте, поэтому всё, что он хочет, для нас понятно. Мы не стали искать тренера на стороне, пришли к решению, что сейчас нужно пригласить на эту работу Давида, хотя он очень хорошо выстроил работу в академии. Сейчас будем искать ему замену в академии.

Можно много и долго говорить о том, чем привлёк Давид, он очень грамотный специалист, разбирается в футболе, знает, как выстраивать отношения с командой, как на поле донести идеи. Поэтому пришли к этой кандидатуре. Не будет ли проблемой незнание русского языка? Нет, он три года работал в Беларуси, прекрасно понимает русский, чуть хуже говорит. Но я думаю, что сейчас в процессе улучшит русский. У него есть переводчик-синхронист, поэтому нет никаких проблем. Трансферная кампания ещё не до конца закрыта, есть ещё одна история с футболистом на вход», — сказал Андреев в интервью ТАСС.