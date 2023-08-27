М. Кержаков: рад, что пригласили в сборную. Конечно, хочется сыграть официальный матч

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (4:0), а также высказался о попадании в расширенный список национальной команды России на сентябрьский тренировочный сбор.
«Что в таких матчах сложнее всего? Сохранять концентрацию. С чем связаны проблемы «Урала»? Это их главный тренер должен говорить.
Вызов в сборную России? Я рад, что меня пригласили. Конечно, хочется сыграть официальный матч. Брат меня уже поздравил с вызовом. Есть ли у Александра Кержакова шансы работать в России? Шансы есть всегда. Другой вопрос, хочет ли он сам», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».
Сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.
- 27 августа 2023
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