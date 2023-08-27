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Вардан Минасян: Захарян здорово дебютировал за «Реал Сосьедад», Испания подходит ему

Вардан Минасян: Захарян здорово дебютировал за «Реал Сосьедад», Испания подходит ему
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Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян прокомментировал дебют российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Арсен здорово дебютировал, хорошо вошёл в игру. Сейчас главное, чтобы он постепенно адаптировался к новому чемпионату. Испания очень подходит ему. Думаю, что в скором времени он будет игроком основного состава. Арсен будет ещё прибавлять. Качество и потенциал у него есть. Теперь всё уже будет зависеть только от него», — сказал Минасян в интервью «РБ Спорт».

Дебют Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Захарян принял участие в матче 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Арсен вступил в игру со скамейки запасных на 75-й минуте.

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