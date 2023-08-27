Пименов: в матче «Локомотива» с «Сочи» нет явного фаворита

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Локомотивом», который пройдёт сегодня, 27 августа, в 20:00 мск.
«Сочи» – непредсказуемая команда. Они проигрывают и выигрывают неожиданно. У «Локомотива» старт неудачный. Все команды разобрали сильные стороны «Локомотива», а в защите такие же большие проблемы. Поэтому «Локомотив» три игры в прямом смысле отскакивал от поражения. Поэтому во встрече «Сочи» – «Локомотив» нет явного фаворита», – приводит слова Пименова Metaratings.
«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с шестью набранными очками. Команда под руководством Хохлова обыграла «Балтику» (2:0) и «Ростов» (4:0), но уступила «Краснодару» (0:2), «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:3).
Московский «Локомотив» набрал шесть очков после пяти проведённых игр и расположился на 12-й строчке в чемпионате России по футболу. Коллектив ранее обыграл «Факел» со счётом 4:1, сыграл вничью с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1), а также уступил ЦСКА – 1:4.
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