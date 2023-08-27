Гендиректор «Спартака»: в календаре были нюансы, которые можно было решить иначе
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказал мнение о календаре команды. Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль раскритиковал составителей календаря.
«Календарь у нас не самый простой, но он у всех такой. У нас были вопросы к календарю. На наш взгляд, были нюансы, которые можно было решить иначе. Но что есть, то есть. Календарь с нами изначально не согласовывали. Не нужно кивать на график», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков за шесть игр. Ближайший матч красно-белые проведут в Фонбет Кубке России во вторник, 29 августа. Соперником «Спартака» будет московское «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск.
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