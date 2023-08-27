Агент Осмаича оценил вероятность трансфера футболиста в ЦСКА
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Агент Игор Глушевич, представляющий интересы черногорского нападающего испанского «Кадиса» Милутина Осмаича, высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА.
«Думаю, ЦСКА готов заплатить 5 млн, трансфер возможен», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА хочет приобрести 24-летнего Осмаича. Испанский клуб требует за футболиста € 5 млн. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 35 матчей в составе португальской «Визелы», в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков после шести матчей. В чемпионате России лидирует «Краснодар», заработавший 14 очков.
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