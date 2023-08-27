Новиков: отсутствие Акинфеева не повлияло на результат матча «Оренбург» — ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ничью армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Повлияло ли на исход матча отсутствие Акинфеева? Разумеется, это потеря для команды, важность Игоря даже и обговаривать не стоит, все прекрасно понимают значимость такого голкипера в основе. Но я считаю, что на сюжет игры теоретическое присутствие Акинфеева не повлияло бы. Мне кажется, что ничья стала положительным результатом для армейцев, исходя из сюжета игры», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. У «Оренбурга» два очка и последнее, 16-е место.