«Чувствую прогресс у «Факела». Альшин — о матче с «Краснодаром»

Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды сыграли вничью — 0:0.

«Ожидали, что «Краснодар» будет доминировать, но терпели. У нас тоже были хорошие моменты. Конечно, мы ожидали такую боевую игру, но рассчитывали, что сможем реализовать свои моменты, но у меня не получилось забить. В целом была хорошая игра. Если честно под конец матча я почувствовал усталость.

Мы стали играть проще, задействуя фланги и делая подачи. Всю игру обороняться тяжело. С точки зрения результата и игры я чувствую прогресс у «Факела». Мы стали играть надёжнее в обороне и хорошо в атаке. Будем ещё прибавлять», – приводит слова Альшина Metaratings.