Кварацхелия в ближайшее время заключит новый контракт с «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в скором времени подпишет новый контракт с итальянским «Наполи». Агент футболиста Мамука Джугели уже в Неаполе, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, футбольный агент Мамука Джугели сегодня прибыл в Неаполь для того, чтобы провести переговоры с клубом из Италии по поводу продления контракта с грузинским игроком. Основной задачей является корректировка текущей зарплаты, которая на данный момент составляет € 1,4 млн за сезон.
Также в материале отмечается, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет оградить своих футболистов от возможных переходов в стан конкурентов, поэтому также планирует улучшить условия действующего соглашения с нападающим неаполитанцев Виктором Осимхеном.
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