Игорь Смольников объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России Игорь Смольников объявил о завершении игровой карьеры.

«Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо — без вас моя карьера не сложилась бы! А самое главное — хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всём поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперёд», — приводит слова Смольникова «Матч ТВ».

Последним клубом 35‑летнего Смольникова был московский «Локомотив». В составе санкт-петербургского «Зенита» защитник стал трёхкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка и Суперкубка России. Смольников также выступал за московское «Торпедо», екатеринбургский «Урал», «Ростов», «Краснодар», тульский «Арсенал» и другие российские клубы.