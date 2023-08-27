Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Ренном»

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк». Российский полузащитник Далер Кузяев попал в стартовый состав гостей.

Состав «Гавра»: Десма, Опери, Льорис, Санганте, Сальмье, Него, Кечта, Туре, Кузяев, Алиуи, Грандсир.

Кузяев перешёл в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».

В первых двух турах чемпионата Франции «Ренн» набрал четыре очка, победив «Метц» (5:1) и сыграв вничью с «Лансом». «Гавр» набрал одно очко, команда сыграла вничью с «Монпелье» (2:2) и уступила «Бресту» (1:2).

В прошлом сезоне «Ренн» занял четвёртое место в Лиге 1. «Гавр» проводил минувший сезон в Лиге 2, где финишировал на первой строчке турнирной таблицы.