Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Ренном»

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк». Российский полузащитник Далер Кузяев попал в стартовый состав гостей.
Состав «Гавра»: Десма, Опери, Льорис, Санганте, Сальмье, Него, Кечта, Туре, Кузяев, Алиуи, Грандсир.
Кузяев перешёл в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».
В первых двух турах чемпионата Франции «Ренн» набрал четыре очка, победив «Метц» (5:1) и сыграв вничью с «Лансом». «Гавр» набрал одно очко, команда сыграла вничью с «Монпелье» (2:2) и уступила «Бресту» (1:2).
В прошлом сезоне «Ренн» занял четвёртое место в Лиге 1. «Гавр» проводил минувший сезон в Лиге 2, где финишировал на первой строчке турнирной таблицы.
- 27 августа 2023
-
14:35
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:18
-
13:17
-
13:03
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:53
-
12:43
-
12:40
-
12:30
-
12:24
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:10
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:29