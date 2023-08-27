«Динамо» представило новичков Чавеса и Карраскаля

«Динамо» представило новичков полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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27-летний полузащитник Луис Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим опорным полузащитником лиги. В коллекции трофеев новичка «Динамо» есть один чемпионский титул.

25-летний полузащитник Хорхе Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В феврале 2022 года колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года ЦСКА выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026 года. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь игр в Фонбет Кубке России. 25 августа 2022 года Карраскаль дебютировал за сборную Колумбии в товарищеском матче с командой Гватемалы.