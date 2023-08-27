Экс-защитник «Спартака» Мирзоян: пусть Абаскаль работает

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал тему возможного увольнения с поста главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Убрать тренера – это самое лёгкое. Уберут Абаскаля, привезут нового, не пойдёт игра и скажем: «Так он новый, надо подождать, пока подготовит команду». Таких чудес не бывает. Есть кредит доверия, человек работает, он же выиграл пять матчей подряд в начале сезона. Этот период нужно перебороть, а как именно сделать, это уже идёт от мастерства, опыта и знания тренера. У него, наверное, есть знания, пусть работает», – приводит слова Мирзояна Metaratings.
Напомним, «Спартак» не может победить на протяжении трёх матчей кряду. Команда под руководством Абаскаля проиграла «Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3) и сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). Красно-белые на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 набранными очками.
- 27 августа 2023
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