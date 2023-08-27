Булыкин: «Локомотиву» нужно поправлять турнирное положение. Игра с «Сочи» будет непростой

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня, 27 августа, начало — в 20:00 мск.

«Последние матчи для «Локомотива» получились довольно сложными. Но стоит отметить, что, несмотря на все проблемы, ни один игрок не опустил руки, боролся до самого конца. Благодаря этому и были добыты две ничьи на последних минутах. Это достойно уважения! Сегодня ожидаю тоже непростой игры с «Сочи». Уверен, что в этой игре нет фаворита. Шансы будут 50 на 50. Буду болеть за «Локомотив», им нужно поправлять своё турнирное положение. Сегодня будет важнейшая игра за три очка для каждой из команд», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.