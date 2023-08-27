Марков: игроки «Факела» всегда испытывают психологическое давление
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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о давлении, которое ощущают игроки.
«У нас всегда есть психологическое давление, на каждую игру приходит по 15 тысяч болельщиков. В матче с «Нижним» была ярко выраженная история, когда повели 1:0, чуть‑чуть прижались к своим воротам, хотя соперники были в меньшинстве. Есть давление из‑за результата», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала четыре очка в первых шести матчах чемпионата. В пятницу, 25 августа, воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0). Во вторник, 29 августа, «Факел» встретится с «Оренбургом» в рамках Фонбет Кубка России.
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