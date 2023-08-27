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Мостовой: ничьей между «Спартаком» и «Ахматом» остались довольны остальные команды

Мостовой: ничьей между «Спартаком» и «Ахматом» остались довольны остальные команды
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». Команды сыграли вничью — 0:0.

«Вчера было непонятно, кто рад, а кто недоволен таким результатом. «Спартак» и «Ахмат» могли друг другу забить по два или три мяча. «Спартак» может сказать, что хорошо, что набрали одно очко. Думаю, этой ничьей остались довольны остальные команды.

«Ахмат» выглядел бодро. Но помешала торопливость во всех моментах. У Конате было два шикарных момента — мог спокойно забивать, если бы сыграл хладнокровно. По самоотдаче и движению это был лучший матч «Ахмата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» (10) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (7) — восьмое.

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