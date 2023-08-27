Иньеста — о скандале с Рубиалесом: нельзя мириться с событиями, запятнавшими победу на ЧМ

Испанский полузащитник Андрес Иньеста прокомментировал скандал с поцелуем президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо.
«После того что произошло на этой неделе, я хотел бы выразить свою печаль как человека, как отца трёх дочерей, как мужа и как футболиста перед лицом событий, которые мы переживаем в нашем футболе и вокруг него.
Я считаю, что мы не можем мириться с такими событиями, как те, которые мы видели, которые запятнали такую важную веху, как победа на чемпионате мира. Не могу себе представить то чувство, которое должны испытывать сейчас все игроки сборной, видя, что они не говорят о великолепном турнире, который они провели, и о фантастическом футболе, который они продемонстрировали. Жаль, что красивая история, которую столько лет строили многие игроки, стала грязной.
Вместо этого нам пришлось мириться с президентом, который сохранил свою точку зрения и не признал, что его поведение было неприемлемым и что оно наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всём мире», — написал Иньеста в «Твиттере».
- 27 августа 2023
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