Иньеста — о скандале с Рубиалесом: нельзя мириться с событиями, запятнавшими победу на ЧМ

Испанский полузащитник Андрес Иньеста прокомментировал скандал с поцелуем президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо.

«После того что произошло на этой неделе, я хотел бы выразить свою печаль как человека, как отца трёх дочерей, как мужа и как футболиста перед лицом событий, которые мы переживаем в нашем футболе и вокруг него.

Я считаю, что мы не можем мириться с такими событиями, как те, которые мы видели, которые запятнали такую ​​важную веху, как победа на чемпионате мира. Не могу себе представить то чувство, которое должны испытывать сейчас все игроки сборной, видя, что они не говорят о великолепном турнире, который они провели, и о фантастическом футболе, который они продемонстрировали. Жаль, что красивая история, которую столько лет строили многие игроки, стала грязной.

Вместо этого нам пришлось мириться с президентом, который сохранил свою точку зрения и не признал, что его поведение было неприемлемым и что оно наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всём мире», — написал Иньеста в «Твиттере».