«Динамо» выложило видео, на котором Карраскаль бежит от «ВЭБ Арены» к стадиону клуба

Московское «Динамо» объявило в своём телеграм-канале о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля.
Видео доступно в телеграм-канале «Динамо».
Клуб выложил в соцсети видео, на котором игрок бежит от одного стадиона к другому.
25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В феврале 2022 года колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года клуб выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026 года. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь игр в Фонбет Кубке России. 25 августа 2022 года Карраскаль дебютировал за сборную Колумбии в товарищеском матче с командой Гватемалы.
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