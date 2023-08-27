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«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Торо Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

«Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за шесть игр. «Балтика» (3) находится на 15-й строчке. Лидирует «Краснодар» (13).

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